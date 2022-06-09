الرباط 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 9 يونيو 2022 م واساغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.48 %، بـ12.611,85 نقطة.فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.5 % ليستقر عند 1.019,39 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.33 % مسجلاً 948,61 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 114,17 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 659,93 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:25ت م0174