نواكشوط 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 9 يونيو 2022 م واسبدأت في نواكشوط اليوم أعمال ورشة لمراجعة برنامج التعاون بين موريتانيا وبرنامج الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 2018 - 2022.ويناقش المشاركون خلال جلساتها أهم الإنجازات في إطار التعاون بين الجانبين، والرؤية الإستراتيجية المستقبلية، والتبادل حول الخطة الثانية لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وكذلك الخطة الخمسية لليونيسيف للفترة 2022 - 2025.//انتهى//20:25ت م0175