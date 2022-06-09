عام / بدء أعمال ورشة لمراجعة برنامج التعاون بين موريتانيا وبرنامج "يونيسف"
الخميس 1443/11/10 هـ الموافق 2022/06/09 م واس
نواكشوط 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 9 يونيو 2022 م واس
بدأت في نواكشوط اليوم أعمال ورشة لمراجعة برنامج التعاون بين موريتانيا وبرنامج الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 2018 - 2022.
ويناقش المشاركون خلال جلساتها أهم الإنجازات في إطار التعاون بين الجانبين، والرؤية الإستراتيجية المستقبلية، والتبادل حول الخطة الثانية لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وكذلك الخطة الخمسية لليونيسيف للفترة 2022 - 2025.
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20:25ت م
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