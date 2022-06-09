جدة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واساستقبل موسم جدة أكثر من 1.3 مليون زائر وسائح من خارج محافظة جدة والمملكة خلال 40 يوماً من انطلاق فعاليات الموسم، واستقبل 1.7 مليونًا من أهالي جدة، ليصل الإجمالي إلى أكثر من ثلاثة ملايين زائر للموسم حتى الآن، كما نجح الموسم في خلق أكثر من 74 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، من خلال 519 شركة.وتعيش مناطق فعاليات موسم جدة التسع تفاصيل فريدة، سواء بطابعها الجمالي أو بمحاكاتها للتجارب العالمية بهوية سعودية، كما تراعي تلبية الرغبات وطرح الخيارات المتعددة أمام زوار الموسم، إضافة لتقديم محتوى ومنتج واعد من الفعاليات يرتقي لمكانة المملكة واستضافتها للأحداث العالمية الترفيهية والسياحية والثقافية والفنية على مدى العام.وأتاح الموسم خيارات متعددة من الفعاليات العالمية التي تلائم محبي العلوم والاستكشافات وتنمية المهارات، إلى جانب تقديم تجربة التسوق المميزة لزائريه، والاستفادة من العروض الحصريّة التي يقدمها، ليستمتع أفراد الأسرة بقضاء أجمل لحظات الترفيه خلال موسم جدة 2022.// انتهى //20:27ت م0177