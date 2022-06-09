أبهـا 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسنظَّمَ فرعُ وزارةِ البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير اليوم ورشةَ عمل عن برنامج القيمة المضافة للأسر المنتجة من برنامج ريف بعنوان (فرص الدعم التنموية للمزارعين وأسرهم ببرنامج التنمية الريفية)، وذلك على مسرح فرع الوزارة بأبها.واسْتعْرَضَتِ الورشةُ فرصَ الدعم والشروطَ الخاصةَ بالقبول في برنامج الدعم "ريف"، والقطاعات المشمولة بالدعم، وكل ما يتعلق بالبرنامج، إضافة إلى شرح مفصل عن برنامج القيمة المضافة للأسر المنتجة،وكيفية الاستفادة منه في المرحلة القادمة بما يعود بالنفع عليهم.// انتهى //20:47ت م0178