نيوورك 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 9 يونيو 2022 م واسانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإكوادور واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا لعضوية مجلس الأمن الدولي اليوم لمدة عامين تبدأ في أول يناير 2023 م.وترشحت الدول الخمس دون منافسة للحصول على مكان في المجلس المكون من 15 عضواً والمكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وستحل هذه الدول محل الهند وأيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج.ولضمان التمثيل الجغرافي، يتم تخصيص المقاعد للمجموعات الإقليمية. لكن حتى لو ترشحت الدول بدون منافسة في مجموعاتها، فإنها ما زالت بحاجة لكسب تأييد أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة.وحصلت الإكوادور على 190 صوتاً واليابان 184 صوتاً ومالطا 185 صوتاً وموزمبيق 192 صوتاً وسويسرا 187 صوتاً.//انتهى//21:21ت م0181