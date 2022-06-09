الدمام 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسدَشَّنَ " طيرانُ أديل " اليوم أولى رحلاته، الدولية المباشرة من الدمام إلى القاهرة، ليصبح بذلك مطار الملك فهد الدولي المحطة الرئيسية الثالثة المخصصة لانطلاق رحلات الشركة الدولية، بالإضافة إلى مطاري الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إذْ ستسهمُ الرحلاتُ الاقتصاديةُ الجديدةُ بدورها في زيادة حركة السفر وتعزيز أواصر التعاون بين المملكة ومصر .وأكملَ طيرانُ أديل استعدادَه الميداني بمطار الملك فهد الدولي ومطار القاهرة الدولي من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة والإمكانات التقنية اللازمة وتخصيص كاونترات وفريق عمل خاص في صالتي القدوم والمغادرة بالمطارات ،لتقديم جميع الخدمات للمسافرين.وستكونُ الرحلاتُ الجديدةُ بين الدمام والقاهرة بواقع رحلتين يومياً في الاتجاهين، وبذلك يرتفعُ إجمالي عددِ الرحلات الدولية على شبكة رحلات الشركة التي تربط المملكة مع مصر إلى (6) رحلات يومية مباشرة ومجدولة في الاتجاهين موزعة بالتساوي بين كلٍّ من الرياض وجدة والدمام.وأوضحَ نائبِ الرئيسِ التنفيذي للشؤون التجارية وخِدْمَاتِ العملاء بطيران أديل أحمد بن عبدالكريم البراهيم، أنَّ قرارَ الشركة تسيير أولى الرحلات الدولية من محطة الدمام إلى القاهرة يأتي استجابةً للطلب المتزايد من المسافرين على الرحلات الاقتصادية محلياً ودولياً.يُشارُ إلى أنَّ "طيران أديل" أدرجَ مؤخرًا (5) وجهاتٍ دولية لشبكة رحلاتها في موسم صيف 2022م،ويأتي ذلك ضمن إطار حرص الشركة على توسيع نطاق رحلتها،وتحقيقاً لرغبات وتطلعات العملاء، حيث شملت الوجهات كُلاً من عمَّان في الأردن، تبليسي وباتومي في جورجيا، وباكو في أذربيجان، وشرم الشيخ في مصر.// انتهى //21:41ت م0186