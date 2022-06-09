الرياض 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسنَظَّمَ مركزُ الملكِ عبدِالعزيز للحوار الوطني بمنطقة مكة المكرمة اليوم لقاءً حوارياً "لمناقشة القضايا والمشكلات المجتمعية بالمنطقة" ، بحضور الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، وعددٍ من الخبراء والمفكرين والإعلاميين في المنطقة، وذلك في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة.وهدفَ اللقاءُ إلى رصد أهم القضايا المجتمعية الراهنة بالمنطقة والتعرُّف عليها وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية وتقديم أفضل الحلول المقترحة التي تتصدى لهذه المشكلات، والاستفادة من مخرجات هذا اللقاء لتطوير برامج المركز ونشاطاته المستقبلية في المنطقة.وأوضحَ الدكتور الفوزان أنَّ هذا اللقاءَ يأتي انطلاقاً من الدور الذي يقوم به المركزُ في تَبَنِّي القضايا الوطنية وحماية النسيج المجتمعي، كما يستفيدُ المركز من الآراء والمقترحات التي تطرحُ في دراساته وبرامجه المستقبلية.واستعرضُ اللقاءُ أبرز القضايا والمشكلات التي تؤثرُ على النسيج المجتمعي بين أفراد المجتمع في المنطقة وتحديد الأثار المترتبة عليها، ومفهوم المشاركة المجتمعية، وتقديم أفضل المبادرات للتصدي للمشكلات الاجتماعية في المنطقة، وتعزيز قيم التلاحم والتماسك.// انتهى //21:42ت م0187