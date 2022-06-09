جدة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسافتتحَ معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن محمد البدير، ومعالي نائب وزير الإسكان المصري للمشروعات القومية المهندس خالد محمود عباس، معرضَ الأهرام العقاري، الذي يقامُ لأول مرة في المملكة، وذلك خلال المدة من 9 إلى 11 يونيو 2022م في فندق هيلتون بمدينة جدة،بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، وعددٍ من أصحاب المعالي والسعادة.وقامَ البديرُ وعباسُ بجولة داخل المعرض الذي شاركَت فيه وزارةُ الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية ووزارة الإسكان المصرية.عقب ذلك قَدَّمَ رئيسُ مجلسِ إدارةِ الأهرامِ درعًا تذكاريًّا لمعالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمناسبة الذكرى الـ 147 لتأسيس مؤسسة الأهرام.ويهدفُ معرضُ الأهرام العقاري إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال العقار، والتعريف بالفرص الاستثمارية،ولقاء المستثمرين والمطورين العقاريين،وتشجيع الشراكات في القطاع الخاص، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية العمرانية وأساليب البناء الحديث في البلدين.كما يُعدُّ المعرضُ فرصةً لتسليط الضوء على تطورات القطاع العقاري،حيث يجمعُ كل المهتمين بالقطاع العقاري من مطورين ومسوقين وممولين ومستثمرين تحت سقفٍ واحد، بحضور جميعِ شرائح المجتمع، ويعرضُ مشاريعَ سكنيةً نموذجيةً تلبي معاييرَ جودة الحياة،وتُحَقِّقُ أهدافَ التنميةِ المستدامةِ في كِلا البلدين.وشهدَ المعرضُ حضورَ كلٍّ من معالي نائب وزير الإسكان المصري لشؤون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، والقنصل العام لجمهورية مصر لدى المملكة هشام فتحي، وسفراء وقناصل عدد من الدول العربية ورجال الأعمال في المملكة.// انتهى //21:52ت م0188