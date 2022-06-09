الرياض 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسخسرَ المنتخبُ السعوديُّ الأولُ، اليوم، أمام فنزويلا بنتيجة (0-1)، في المباراة الودية الثانية له ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.وأحرزَ هدفَ فنزويلا اللاعبُ ناهويل فيراريسي في الدقيقة 37، فيما حاول لاعبو الأخضر العودة للمباراة بعد عدة تغيرات أجراها المدير الفني الفرنسي هارفي رينارد، لكن دون جدوى، الأمر الذي مضت عليه المباراة حتى نهايتها.يُذكر أن هذه المباراة كانت ختامَ هذا المعسكر، الذي احتضنته مدينة أليكانتي الإسبانية، وتضمن لقائين خسرهما الأخضر أمام منتخبي كولمبيا وفنزويلا.// انتهى //22:10ت م0189