رياضي / المنتخبُ السعودي الأول يخسرُ ثانيَ تجاربِه في معسكره الإعدادي لكأس العالم 2022
الخميس 1443/11/10 هـ الموافق 2022/06/09 م واس
الرياض 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واس
خسرَ المنتخبُ السعوديُّ الأولُ، اليوم، أمام فنزويلا بنتيجة (0-1)، في المباراة الودية الثانية له ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
وأحرزَ هدفَ فنزويلا اللاعبُ ناهويل فيراريسي في الدقيقة 37، فيما حاول لاعبو الأخضر العودة للمباراة بعد عدة تغيرات أجراها المدير الفني الفرنسي هارفي رينارد، لكن دون جدوى، الأمر الذي مضت عليه المباراة حتى نهايتها.
يُذكر أن هذه المباراة كانت ختامَ هذا المعسكر، الذي احتضنته مدينة أليكانتي الإسبانية، وتضمن لقائين خسرهما الأخضر أمام منتخبي كولمبيا وفنزويلا.
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22:10ت م
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