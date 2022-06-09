سكاكا 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على تقرير الديوان العام للمحاسبة السنوي القطاعي الخامس عن نتائج تقويم أداء عدد من القطاعات الخدمية بالمنطقة، خلال السنة المالية 1441 - 1442هـ (2020 م)، المتضمن نتائج تقويم أداء القطاعات الصحية والتعليمية والبلدية وغيرها.جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير فيصل بن نواف في مكتبه اليوم مدير الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة فوزي بن عبدالعزيز الخالدي الذي سلًم سموه نسخة من التقرير.وأشار سمو أمير المنطقة إلى الدور المهم لديوان المحاسبة في أداء مهام الرقابة اللاحقة على إيرادات الدولة ومصروفاتها كافة، ومراقبة أموال الدولة المنقولة والثابتة، وحسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، وكذلك مراقبة مدى التزام الجهات الحكومية بالأنظمة المالية والإدارية.من جانبه قدم الخالدي شكره لسمو أمير الجوف على دعمه الدائم لأعمال فرع الديوان بالمنطقة، وتوجيهات سموه التي تهدف للارتقاء بالعمل وتحقيق المصلحة العامة.// انتهى //22:20ت م0194