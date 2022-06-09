القاهرة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 9 يونيو 2022 م واستغلب منتخب إثيوبيا على ضيفه منتخب مصر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب "بينجو" بمالاوي, ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.بهذا الفوز، رفع منتخب إثيوبيا رصيده إلى ثلاث نقاط ليتساوى في النقاط مع منتخب مصر الذي حقق الفوز خلال الجولة الأولى على منتخب غينيا بهدف دون رد.//انتهى//22:39ت م0195