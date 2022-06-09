الرياض 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسشارك المركز السعودي للاعتماد دول العالم بالاحتفاء باليوم العالمي للاعتماد، الذي يصادف اليوم التاسع في شهر يونيو من كل عام، وذلك من خلال عقد ندوة بعنوان " الاعتماد: الاستدامة في التنمية الاقتصادية والبيئة".وافتتح الندوة المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل القعيّد بكلمة رحب فيها بالمشاركين والحضور، مستعرضاً مبادرات رؤية المملكة 2030 المرتبطة بالبيئة واستدامتها، مبيناً أهمية دور الاعتماد السعودي في مواكبة مبادرات الرؤية الوطنية الطموحة، مشيراً إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات يأتي من حرص المركز على رفع الوعي بأهمية الاعتماد وتعزيزاً للبنية التحتية للجودة في المملكة.وشارك في الندوة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور عبدالله السباعي، والرئيس التنفيذي لجهاز الاعتماد في المملكة المتحدة المهندس مات جانتلي، ومديرة وحدة الاعتماد الأردني المهندسة لانا مراشدة ، ورئيس مجلس الجمعية السعودية للجودة في المدينة المهندس أحمد المالكي ، ومستشار الأوساط البيئية في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الدكتور ياسر الشهري.// انتهى //22:43ت م0196