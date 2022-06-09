الرياض 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واساختتمت في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم ، الجولة الخامسة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية كوريا، التي انطلقت 6 يونيو 2022م، تناولت خلالها العديد من الموضوعات الهادفة إلى زيادة تدفق التجارة البينية، وتعزيز الاستثمارات بين الجانبين، وفتح الأسواق العالمية أمام الصادرات الخليجية.وأوضح معالي المنسق العام للمفاوضات رئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أن هذه الاتفاقيات تأتي تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله- نحو تعزيز مكانة المجلس، ودعم علاقاته الإستراتيجية مع شركائه حول العالم، وأن الاتفاقية الجاري التفاوض بشأنها ستسهم في تعزيز المكتسبات المشتركة، وتحفيز النمو الاقتصادي والتجاري والاستثماري لدول المجلس، وتدعم ريادة الأعمال وتعزيز قطاعات الأعمال بدول مجلس التعاون.// انتهى //23:02ت م0199