نيويورك 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 9 يونيو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 638.11 نقطة إلى 1.94 % ليغلق عند 32272.79 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 97.95 نقطة إلى 2.38 % إلى 4017.82 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 332.04 نقطة إلى 2.75 % إلى 11754.23 نقطة.//انتهى//23:30ت م0202