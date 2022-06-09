واشنطن 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 9 يونيو 2022 م واسرصدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 40 إصابة بجدري القردة في خمس عشرة ولاية أمريكية.وأوضحت المراكز في نشرتها الصحية عبر موقعها اليوم، أن الحالات المسجلة رُصدت في ولايات أريزونا، ومقاطعة كولومبيا، وجورجيا، وكاليفورنيا، وكولارادو، وفلوريدا، وهاواي، وإلينوي، وماساتشوسيتس، ونيويورك، وبنسلفانيا، وتكساس، ويوتا، وفرجينيا، وواشنطن.//انتهى//23:41ت م0205