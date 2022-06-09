الرياض 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بمكتبه بجدة، صاحب السمو الملكي الفريق الركن نايف بن ماجد بن سعود رئيس الجهاز العسكري رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة فريق ركن.وقد هنأ سمو وزير الحرس الوطني الفريق الركن نايف بن ماجد على الثقة الملكية الغالية، متمنياً له التوفيق والسداد، ومواصلة عمله لخدمة الدين ثم المليك والوطن.من جهته عبّر رئيس الجهاز العسكري عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية، سائلاً المولى عز وجل العون والتوفيق على حمل الأمانة، وأداء الرسالة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.// انتهى //23:46ت م0207