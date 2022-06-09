الرباط 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 9 يونيو 2022 م واسالتقى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش اليوم بوفد من أعضاء مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي الذي يزور الرباط حالياً.وجرى خلال اللقاء مناقشة الشراكة التي تربط الجانبين، وسبل تقويتها وتطويرها، والتداول حول التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية.كما تطرقا للجهود التي تضطلع بها المغرب لمواجهة انعكاسات التقلبات الاقتصادية العالمية، وموضوع استضافة المغرب للاجتماعات السنوية للبنك للدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها في أكتوبر 2023 بمدينة مراكش.//انتهى//23:47ت م0208