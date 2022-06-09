الرياض 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واستفقد معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى صالات الجوازات بميناء جدة الإسلامي، وذلك ضمن جولاته الميدانية للوقوف على أداء إدارات الجوازات في المنافذ الدولية خلال قدوم ضيوف بيت الله الحرام.وشملت الجولة الاطلاع على منصات الجوازات، والتجهيزات التقنية المستخدمة لإنهاء إجراءات استقبال ضيوف بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.وحثّ الفريق اليحيى منسوبي جوازات ميناء جدة الإسلامي على أداء مهامهم المنوطة بهم بكل دقة وإتقان، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات.// انتهى //00:28ت م0004