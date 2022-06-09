الرباط 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واستغلب المنتخب المغربي على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف، مساء الخميس في أولى مباريات المجموعة الحادية عشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم، المقرر إقامتها في ساحل العاج.بهذه النتيجة يتصدر المنتخب المغربي المجموعة بثلاث نقاط، التي تضم كلاً من جنوب أفريقيا وليبيريا بعد استبعاد زيمبابوي بسبب عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).//انتهى//00:40ت م0007