واشنطن 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسلقي خمسة أفراد من مشاة البحرية الأمريكية مصرعهم عندما تحطمت طائرتهم في جنوب ولاية كاليفورنيا خلال مهمة تدريبية اليوم.وأفاد سلاح مشاة البحرية في بيان بأن الجنود الخمسة كانوا على متن طائرة (إم.في-22 بي أوسبري) عندما سقطت بالقرب من جلامس بولاية كاليفورنيا، شمال الحدود المكسيكية في حوالي الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت المحيط الهادي (2130 بتوقيت جرينتش) .وقال الميجور جنرال برادفورد جيرينج "نأسف لخسارة جنود مشاة البحرية الأمريكية في هذا الحادث المأساوي. قلوبنا مع عائلاتهم وأصدقائهم وهم يحاولون تقبل هذه المأساة".// انتهى //02:00ت م0010