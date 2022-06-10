إسلام آباد 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تقديم المملكة العربية السعودية دعماً سخيا للصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان، بمساهمتها بـ30 مليون دولار أمريكي، لدعم الصندوق، الذي يعمل تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك استكمالاً للجهود الإنسانية والإغاثية ودورها الفاعل والريادي في تقديم كافة أشكال المساعدات للدول الشقيقة والصديقة.واهتمت بتأكيد قيادات الأحزاب السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم ثقتها في رئيس الوزراء شهباز شريف، وعزمها على دعم القرارات الصعبة التي تتخذها حكومته لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.وسلطت الضوء على ملامح المسح الاقتصادي الباكستاني للسنة المالية 2021-2022م والذي يظهر تسجيل النمو الاقتصادي للبلاد نسبة 5.97٪ مقابل هدف 4.8٪.وتناولت صحف باكستان في الشأن الإقليمي والدولي متفرقات منها توقعات المؤسسات المالية الدولية بتراجع معدل النمو العالمي بسبب ركود الاقتصاد في معظم الدول، والانعكاسات السلبية للتغير المناخي على الأمن الغذائي في العديد من البلدان، وارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا ومتحوراته مرة أخرى في بعض الدول.// انتهى //07:00ت م0016