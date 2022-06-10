طوكيو 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 74ر397 نقطة أو 41ر1% ليصل إلى 79ر27848 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 21ر19 نقطة، أو98ر0%، ليصل إلى 84ر1949 نقطة.// انتهى //07:36ت م0018