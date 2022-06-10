المدينة المنورة 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله من موجة طقس حارة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء .// انتهى //07:58ت م0019