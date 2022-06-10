عام / المركز الوطني للأرصاد : موجة حارة على منطقة المدينة المنورة
الجمعة 1443/11/11 هـ الموافق 2022/06/10 م واس
المدينة المنورة 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله من موجة طقس حارة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء .
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