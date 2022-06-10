القاهرة 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الرسالة الخطية التي تسلمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من نظيرته التنزانية سامية حسن، وذلك خلال استقباله وزيرة الخارجية ليبراتا مولا.ونشرت تشديد الرئيس المصري، على موقف مصر الثابت فى قضية سد النهضة بالحفاظ على أمنها المائي، والحقوق التاريخية المكتسبة فى مياه النيل من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والمقبلة فى مياه النيل.وتناقلت صحف الجمعة تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعم بلاده للجهود الوطنية الصومالية خلال الفترة المقبلة لتعزيز السلم والأمن فى الصومال وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة ٩ أخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.وأنبأت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن إصابة ٣ أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة أربيل العراقية.// انتهى //09:22ت م0020