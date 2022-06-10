تونس 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واستناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتها المحادثات التي أجرتها رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن مع النائب في البرلمان الألماني رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والتنمية، كريستوف هوفمان حيث تركزت حول سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدينفي العديد من المجالات.ونقلت فحوى مؤتمر صحفي للمتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس قال فيه إن المناقشات الفنية التي يجريها الصندوق مع تونس تحرز تقدما، معبرا عن أمله في أن تبدأ المحادثات بشأن برنامج جديد مع السلطات التونسية قريبًا.وأوردت صحف الجمعة دعوة رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أعضاء البرلمان إلى جلسة الثلاثاء المقبل لاستعراض تطورات الأزمة الراهنة، وكيفية تجاوز المأزق السياسي واتخاذ البرلمان لخطوات وإجراءات مستعجلة حتى تتمكن حكومة الاستقرار من أداء المهام المطلوبة منها وهي إجراء الانتخابات وحلحلة أزمات المواطنين اليومية.ورصدت في شان آخر دعوة الاتحاد الأوروبي السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في قرارها تعليق معاهدة تعاون مع إسبانيا، لا سيما أن الجزائر شريك في الاستقرار الإقليمي.وتابعت صحف تونس دوليًا ما تشهده الساحة الفرنسية في هذه الفترة من حراك مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.// انتهى //09:36ت م0022