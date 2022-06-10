بكين 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسارتفع مؤشر أسعار المنتجين بالصين، الذي يقيس تكاليف البضائع عند بوابة المصانع، بنسبة 6.4 في المئة على أساس سنوي في مايو الماضي.وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين اليوم أن الرقم تراجع عن النسبة المسجلة عند 8 في المئة على أساس سنوي في شهر أبريل الماضي، أما على أساس شهري، فقد زاد المؤشر بنسبة 0.1 في المئة في مايو، مقارنة مع الزيادة بـ 0.6 في المئة في أبريل.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي في مايو الماضي.// انتهى //09:39ت م0023