رام الله 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إدانة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب محمود فايز أبو عيهور، في بلدة حلحول، شمال الخليل.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل وسجلت عدة إصابات بالرصاص، وهدم الاحتلال 4 شقق سكنية في بيت جالا، وأخطر بهدم منزل في جنين، واعتقل 18 فلسطينيًا وأبعد آخرين، فيما أقدم مستوطنون على اقتحام الأقصى ومحاولة اختطاف طفل والاعتداء على فلسطيني.وأولت صحف الجمعة اهتمامًا، بما أعربت عنه وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن استغرابها من الموقف الأمريكي، الذي عارض تقرير لجنة التحقيق الدائمة، ووصفه بالمنحاز ضد إسرائيل.وتحدثت عن نفي وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، ما تروج له بعض المواقع التابعة للاحتلال الإسرائيلي، من ادعاءات باطلة عن وجود محادثات دبلوماسية مع تونس.ورصدت صحف فلسطين خبر إرسال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (ألبانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتشريد العائلات الفلسطينية قسرا، في انتهاك جسيم للقانون الدولي.// انتهى //09:40ت م0024