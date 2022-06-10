طوكيو 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على تراجع، متأثرة بانخفاض نظيرتها الأمريكية مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التي ستوجه مسار تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.وانخفض مؤشر (نيكي) بنسبة 1.49 في المئة، ما يعادل 422.24 نقطة، ليصل عند مستوى 27824.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بمقدار 25.96 نقطة، ما نسبته 1.32في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1943.09 نقطة.// انتهى //11:28ت م0026