اقتصادي / الأسهم اليابانية تغلق على تراجع
الجمعة 1443/11/11 هـ الموافق 2022/06/10 م واس
طوكيو 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واس
أغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على تراجع، متأثرة بانخفاض نظيرتها الأمريكية مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التي ستوجه مسار تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
وانخفض مؤشر (نيكي) بنسبة 1.49 في المئة، ما يعادل 422.24 نقطة، ليصل عند مستوى 27824.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بمقدار 25.96 نقطة، ما نسبته 1.32في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1943.09 نقطة.
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