الخرطوم 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس، بمستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، المستشار توت قلواك، حيث أكد قلواك، دعم بلاده ومساندتها لعملية الحوار السوداني.وعرجت على ترحيب السودان بالبيان الصادر من المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول السودان، وإشادته بجهود الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة (واليونتامس) والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد)، لتيسير إيجاد حل للأزمة السياسية في السودان.ونقلت صحف الجمعة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أنه من المتوقع أن تنفق البلدان 1.8 تريليون دولار على استيراد المواد الغذائية التي تحتاج إليها هذا العام، مما سيمثل رقماً قياسياً عالمياً جديداً، مشيرة إلى أن الدول ستتلقى طعاماً أقل مقابل هذا المبلغ.وركزت صحف السودان على ما أعربت عنه وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن استغرابها من الموقف الأمريكي، الذي عارض تقرير لجنة التحقيق الدائمة، ووصفه بالمنحاز ضد إسرائيل.// انتهى //11:41ت م0027