القدس المحتلة 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين من منطقة باب العامود في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، ومن عزبة الطياح بمحافظة طولكرم.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت شابًا من منطقة باب العامود في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، أثناء وجوده في المنطقة ونقلته إلى أحد مراكزها، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا آخر بعد مداهمة منزله في عزبة الطياح بمحافظة طولكرم.// انتهى //11:42ت م0028