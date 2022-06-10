الأحساء 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه سموه بمقر المحافظة أمس، الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أحمد بن عبدالعزيز البليهد والوفد المرافق له.واستمع سموه لشرح عن تفاصيل تسجيل المحافظة في منظمة اليونيسكو والمقومات التي تتمتع بها، حيث إنها تستند على امتلاكها لموروث غني في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية، وتُعدّ الأحساء العمق الحضاري لمنطقة الخليج العربي، والتي تتمتع بالتنوع البيئي والاجتماعي،والبنية التحتية للحرف والفنون مثل الأسواق الشعبية وسوق الحرفيين.وثمن سموه جهود اللجنة الوطنية وتوصياتها ومن أبرزها العمل على تشكيل فريق يعمل على المحتوى المراد تقديمه بشكل احترافي فني وتقني .// انتهى //12:22ت م0030