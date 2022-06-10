الجزائر 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بالعاصمة الجزائر، بالمستشارة الأممية الخاصة المكلفة بقيادة جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا ، ستيفاني ويليامز.وتناول الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، إلى جانب المساعي المبذولة تحت مظلة الأمم المتحدة لتمكين الأطراف الليبية من تجاوز الحالة الراهنة للانقسام وبلورة التوافقات الضرورية بشأن الشروط السياسية والأمنية والقانونية لإجراء انتخابات نزيهة.كما اتفقا على تعزيز التواصل والتنسيق خاصة وأن المسار الأممي سيشهد في قادم الأيام مرحلة حاسمة تتطلب انخراط والتزام جميع الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة العليا فوق كل اعتبارات أخرى.// انتهى //12:27ت م0031