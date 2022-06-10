طرابلس 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واستلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، اتصالاً هاتفياً من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو.وأفادت وكالة الأنباء الليبية أنه جرى خلال الاتصال مناقشة آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، إضافة إلى دعم جهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز للوصول إلى قاعدة دستورية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت.// انتهى //12:39ت م0033