الأحساء 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه بمقر المحافظة أمس، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عامر المطيري ومدير مكتب فرع الوزارة بمحافظة الأحساء المهندس إبراهيم الخليل والوفد المرافق لهما، وبحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري.واستمع سموه لشرح عن المهام والأعمال والخدمات التي يقدمها الفرع والجهات التابعة له في جميع قطاعات الوزارة البيئية والمائية والزراعة.واستعرض المطيري أهم الأنشطة والفعاليات والمبادرات والبرامج التي يعمل عليها الفرع والجهات التابعة له من مكاتب ووحدات.وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد والعطاء في كل ما يخص المحافظة على مواردنا الطبيعية البيئية منها والمائية والزراعية واستدامتها.// انتهى //12:41ت م0034