تبوك 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسانطلقت في مدينة تبوك، أمس فعاليات معرض " البخور والعطور الدولي " في نسخته التاسعة، الذي يشارك فيه أكثر من 50 شركة متخصصة في مجال العطور من المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر ستة أيام , وذلك بفندق جراند ميلينيوم تبوك.ويضم المعرض الذي يستقطب أبرز العلامات التجارية المميزة والرائدة في مجال العطور والعود والبخور، كما يعمل على تشجيع واستقطاب المهتمين والمستثمرين الشباب لعرض منتجاتهم وتجاربهم في هذا المجال.// انتهى //13:03ت م0037