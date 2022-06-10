جنيف 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسحذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من المخاطر المتزايدة التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون، مشيرة إلى أن رحلاتهم عبر البحر أصبحت أكثر فتكا.وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو إن عام ٢٠٢١ شهد ٣٢٣١ حالة وفاة أو مفقود في البحر الأبيض المتوسط وشمال غرب المحيط الأطلسي، مشيرة إلى أن أعدادا أكبر قد ماتت أو فقدت على طول الطرق البرية عبر الصحراء الكبري والمناطق الحدودية.وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء انتشار وفيات المهاجرين والانتهاكات ضدهم على طول الطرق البرية عبر بلدان المنشأ والعبور، وعبر البحر المتوسط، داعية الدول لاتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية اللاجئين .وكانت المفوضية قد أطلقت في شهر أبريل الماضي إستراتيجية لحماية اللاجئين وتوفير بدائل آمنة للمعابر الخطرة، ونداء لزيادة المساعدات الإنسانية لدعم الناجين.// انتهى //13:07ت م0038