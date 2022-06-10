الرياض 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسوقعت هيئة المكتبات اتفاقية تعاون مشترك مع شركة الاستثمار العقارية الدولية، لإتاحة جهاز المكتبة الذاتية داخل مجمع الرياض بارك بمدينة الرياض.ويوفر الجهاز الذي سيتم تركيبه داخل المجمع العديد من الكتب للزوار من مختلف فئات المجتمع، خلال أوقات العمل وذلك في إطار تنفيذ الهيئة لمشروع "أجهزة المكتبة الذاتية"، الذي يمكن المستفيدين من استعارة الكتب بأنواعها ومجالاتها المتعددة في أي وقت ومكان، والتزود بالمعارف الثقافية.وعد الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات الدكتور عبدالرحمن العاصم، الاتفاقية أحد أوجه العمل المستمر في الهيئة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع من خلال تعزيز الشراكة المجتمعية، والإسهام في بناء اقتصاد المعرفة، بنشر المعارف والثقافات وتفعيل دور المكتبات، كونها تعد منارة حضارية ورافد ثقافي يسهم في تحقيق النمو الاجتماعي والإنساني لكافة أطياف المجتمع المحلي.// انتهى //14:27ت م0041