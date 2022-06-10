طشقند ر11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية أوزبكستان المتضمنة 25 طنًا من التمور، سلمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح العتيبي، بحضور النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدينية لدى مجلس وزراء أوزبكستان دارون مقصودوف، والنائب الأول لرئيس إدارة مسلمي أوزبكستان حميدجون إيشماتبيكوف، ونائب مدير مركز الحضارة الإسلامية فرادفس حليموف ، وفريق مركز الملك سلمان للإغاثة ، وذلك في العاصمة طشقند.وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.// انتهى //14:37ت م0042