حجة 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 3.498 مستفيدًا خلال الفترة من 25 حتى 31 مايو 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .وراجع عيادة الطوارئ 194 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 217 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 659 مستفيدًا، واستفاد من خدمات العزل 13 شخصًا، فيما راجع قسم المختبر 270 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ 1.070 شخصًا، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 1.070 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 5 أفراد .وفي الخدمات المساندة استفاد 521 شخصًا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات .// انتهى //14:38ت م0043