مأرب 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع تسليم الأسرّة الطبية لوزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب.ويأتي ذلك في ظل ما تشهده المستشفيات من توسع في عدد من الأقسام كمستشفى كرى العام ومستشفى الشهيد محمد هايل للأمومة والطفولة ومستشفى الطوارئ، للمساهمة في دعم ومساندة القطاع الصحي للأشقاء اليمنيين.// انتهى //14:48ت م0045