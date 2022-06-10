اجتماعي / سمو نائب أمير منطقة الرياض يعزي آل عبدالله بوفاة والدته
الجمعة 1443/11/11 هـ الموافق 2022/06/10 م واس
الرياض 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته لمعالي الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام سابقاً في وفاة والدته - رحمها الله -.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بمعاليه، معرباً عن بالغ عزائه ومواساته، وسأل المولى - عز وجل - أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
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