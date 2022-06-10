الرياض 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته لمعالي الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام سابقاً في وفاة والدته - رحمها الله -.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بمعاليه، معرباً عن بالغ عزائه ومواساته، وسأل المولى - عز وجل - أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.// انتهى //14:49ت م0046