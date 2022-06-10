مأرب 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسأعاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأهيل 15 مدرسة للنازحين بمحافظة مأرب، وذلك لتحسين جودة التعليم لدى آلاف الأطفال كونه ضمن القطاعات الحيوية المهمة التي تسهم بنهضة الشعوب وتنمية البلدان، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع التعليمي ودعم الطلاب والطالبات في مختلف المديريات والمحافظات اليمنية.// انتهى //14:49ت م0048