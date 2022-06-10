نيويورك 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في مكتبه بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، المستشار سليمان محمد سليمان العنبر، الذي قدم أوراق اعتماده كمراقب دائم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة.وهنأ معاليه العنبر بمناسبة تعيينه، راجياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومتطلعاً لاستمرار التعاون المشترك بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون.من جهته عبر المستشار العنبر عن شكره لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدًا حرصه على بذل كل جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون المشترك.// انتهى //15:17ت م0050