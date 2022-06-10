القدس المحتلة 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسأدى عشرات الآلاف من المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس.وأفادت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن نحو 45 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.وأضافت المصادر ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد، واعتقلت شابا من منطقة باب العامود، كما اعتدت على المواطن نضال النتشة بعد أن أوقفته عند باب الأسباط .// انتهى //16:07ت م0051