أبها 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسأعلن الاتحاد السعودي للطيران الشراعي "شاهين" اختيار مدينة أبها بمنطقة عسير لتصبح المقر الرسمي للاتحاد، حيث تمثل جبال عسير أول وجهة للطيران الشراعي، وتتميز بمرتفعاتها الشاهقة التي تضم أعلى قمة في المملكة بارتفاع يصل لـ3015 مترا عن سطح البحر.ويعد الاتحاد المظلة الرسمية التي تُعنى بتنظيم ممارسة الطيران الشراعي (دون محرك) في المملكة، ويهدف إلى توفير بيئة مناسبة وجاذبة للهواة والمحترفين في رياضة الطيران الشراعي وتأهيل جيل جديد من المواهب السعودية للمنافسة في المسابقات المحلية والدولية، كما سيسهم في تحقيق هدف تعزيز مجتمع حيوي ونابض في ظل رؤية 2030، وزيادة نسبة ممارسي الرياضة من 19% في 2020 إلى 40٪ بحلول عام 2030.وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للطيران الشراعي حسام الدين صالح المدني أن منطقة عسير المكان الأمثل والأفضل لبناء البيئة الممكنة والجاذبة لرياضة الطيران الشراعي، مشيراً إلى أن الاتحاد بدأ بالتنسيق مع اتحادات الرياضات الجوية الدولية لوضع المملكة على الخارطة العالمية للوجهات البارزة لاستضافة الأحداث المستقبلية في جميع المناطق المهيئة لممارسة الرياضة.// انتهى //16:40ت م0052