جدة 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسمكّن موسم جدة 2022 الشباب من المنافسة على العالمية في رسومات "الكوميك" وذلك ضمن فعاليات معرض "ستان لي سوبر كون" العالمي المقام حالياً بمنطقة "سوبردوم"، بحضور عدد من نجوم هوليوود.ويُبرز المعرض رسومات المشاركين والمشاركات في هذا الفن، ويُعرّف بدورهم في تثقيف الأجيال بهذه المدارس العالمية لرسم الكوميك، فيما يعزز الموسم استكشاف المواهب والاهتمام بإبرازها.ويتيح للرسامين المهتمين بهذا الفن استعراض مواهبهم عالميا في التأليف وكتابة القصص والروايات، وتوجية شغفهم في تأليف سلاسل تتكون من أجزاء يمتد تأليفها لسنوات، بما يمكّنهم من توجيه رسائلهم التثقيفية والتوجيهية والروائية عبر رسوماتهم، والبحث عن الواقع والحقيقية لكل ما يدور في عالم الأفلام، وروايات ومغامرات الأبطال.// انتهى //16:41ت م0054