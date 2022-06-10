الرياض 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسقال رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بجمهورية موريتانيا الإسلامية وغرب أفريقيا الشيخ محمد الحافظ النحوي: إن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تنظيم "مسابقة للقرآن الكريم والسنة النبوية" في جمهورية موريتانيا الإسلامية على مستوى دول غرب أفريقيا برعاية المملكة، يؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالقرآن الكريم والسنة النبوية التي هي دستور ومنهج المملكة.وثمن جهود وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، واهتمام المملكة بدورها الريادي في العالم الاسلامي ككل وفي منطقة وغرب أفريقيا بشكل عام، سائلا الله تعالى للمتسابقين التوفيق والسداد وأن يحفظ قيادة المملكة وشعبها، وقادة وشعوب العالم الإسلامي من كل مكروه.// انتهى //17:51ت م0058