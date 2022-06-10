جدة 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واساتسمت مناطق الفعاليات بموسم جدة بأجوائها العائلية المميزة، وحضور أفراد الأسرة مجتمعين للاستمتاع بالمشاركة في 2800 يوم فعالية، واستثمار المقومات السياحية والتاريخية والثقافية في المدينة لتعزيز ثقافة الجيل الحالي بمكانة المملكة على خارطة السياحة والترفيه في المنطقة، وتمكين أبنائها من الشراكة المبكرة في هذه الصناعة، وتشجيعهم على الانخراط في العمل من خلال الوظائف التي يخلقها الموسم، ووصلت حتى الآن إلى أكثر من 74 ألف وظيفة.واستطاع الموسم بهويته الجديدة أن ينقل المواهب الشابة للمنافسة للعالمية؛ وخاصة في رسومات "الكوميك" وذلك ضمن فعاليات معرض "ستان لي سوبر كون" العالمي المقام حالياً بمنطقة "سوبردوم"، بحضور عدد من نجوم هوليوود والتي لفتت أنظار زوار الموسم بقدرات الشباب السعودي للتعامل مع هذه الثقافة الفنية العالمية، وإبداعاتهم في التعامل مع هذه المدارس؛ مما يعززوصنع الموسم شراكاته الفاعلة من الشركات الوطنية والعالمية المُتخصصة، لإقامة الحفلات الفنية والعروض المسرحية.كما ساهم الموسم في توظيف التجارب العالمية في البرامج والفعاليات البحرية والمعارض العالمية؛ واستقطاب الألعاب الترفيهية الفريدة على مستوى العالم؛ بالإضافة إلى استقطاب أفضل الشركات العالمية والوطنية لدعم الموسم في قطاع المطاعم والمقاهي العالمية والمعروفة مع دعم للأيدي السعودية العاملة بمختلف مناطق الموسم المتمثلة في سيتي ووك، وجدة آرت بروميناد، وجدة بيير، وجدة جنغل، ونادي جدة لليخوت، وجدة سوبر دوم، وحديقة الأمير ماجد، وجدة التاريخية.كما كثّف الموسم من المسرحيات الكوميدية التي تستضيفها منطقة جدة التاريخية، بحضور نخبة من نجوم الكوميديا على مستوى الوطن العربي؛ إضافة للفعاليات الكبرى التي تناسب جميع فئات المجتمع وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم، بما يعكس ما وصلت إليه المملكة في صناعة الترفيه.// انتهى //18:11ت م0059