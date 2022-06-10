نواكشوط 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسرفع المفتي العام وإمام الجامع الكبير بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على إقامة مسابقة سنوية في موريتانيا للقرآن الكريم، والسنة النبوية على مستوى دول غرب أفريقيا برعاية المملكة، وتحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، وتنفذها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع نظيرتها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.وثمن مفتي الجمهورية الموريتانية اهتمام وعناية قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في نشر القرآن العظيم والسنة المطهرة في سائر أنحاء العالم ، والموافقة على إقامة هذه المسابقة السنوية في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول غرب أفريقيا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، سائلا الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين وأن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا من مكر الماكرين وكيد الكائدين .// انتهى //18:11ت م0060