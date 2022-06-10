جدة 11 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 10 يونيو 2022 م واسشهدت فعاليات "ذا ڤيلج" ضمن فعاليات موسم جدة ٢٠٢٢؛ اقبالاً كبيراً من قبل زوار الموسم، وذلك منذ الساعات الأولى للافتتاح في جو عائلي مميز، حيث ستستمر فعاليات ذا فيلج إلى نهاية الموسم بعروض عائلية متنوعة، والعديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية للأطفال.وتتميز المنطقة بفعاليات تعليمية وتثقيفية بطابع ترفيهي مميز تمكن الأطفال من تجربة أكثر من 12 فعالية متنوعة ومختلفة، وتوسع مدارك الابتكار لديهم، وتكسبهم المعرفة والاطلاع وتنمية الوعي بمخزون معرفي وثقافي من هذه التجارب في جو تشاركي مع العائلة.ومن أبرز تجارب "ذا فيلج" تجربة الجاحظ التي تنقل الأطفال في 20 دقيقة للتعرف على العالم العربي الجاحظ، إضافة إلى تجربة الروبورت التي تمكنهم في 15 دقيقة من التعرف على الروبورتات، وتجربة الترامبولين، ومنطقة اللعب مع الحيوانات الأليفة والتعايش معها خلال 15 دقيقة، بالإضافة إلى مدرسة تعليم القيادة للأطفال من عمر "3-6"، وعروض حية ومتحركة ،وعروض مسرحية وألعاب الكرنفال، والمهارة وتسلق الصخور، وحبل الانزلاق.// انتهى //18:12ت م0061